Ekkorát csattant a rendőrautó és a személygépkocsi - durva videó

Baleset történt péntek délután Budapesten, a Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor utca sarkán. Akkor még nem lehetett sokat tudni a körülményekről és az okokról.



Azonban egy biciklisfutár fejkamerája rögzítette az eseményeket, így jól láthat, ahogy a kereszteződésen áthaladó járőrkocsiba belerohan egy jobbról érkező személyautó.



Bár a rendőrautó a zöld jelzésre indult el, a Ferenciek terénél feltorlódó autósor miatt beragadt az autók közé, és hiába próbált meg átjutni a kereszteződésen, mivel nem használt villogót és szirénát, nem is várhatta a másik sofőr, hogy meg fog jelenni a sávjában.



Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a balesetben csak a rendőrautó vezetője sérült meg könnyebben.



Azt is érdemes megfigyelni, hogy a kerékpáros futárok álltak meg segíteni. Később a Gyermekmentő Alapítvány éppen arra járó mentőorvosa is beszállt a segítségnyújtásba, ők fotóztak is.