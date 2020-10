Bűncselekmény

Maszk helyett késsel ment bevásárolni, keresik a rendőrök - videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.



A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2020. szeptember 13-án 6 óra 25 perc körül a VIII. kerületben, egy Baross utcai üzletbe akart belépni, amikor egy ott dolgozó nő rászólt, hogy maszk viselése nélkül nem mehet be a boltba. A férfi ekkor egy kést vett elő, azzal fenyegette meg a nőt, jelezve neki, hogy mindenképpen be fog menni a boltba. A nő ekkor rendőrt akart hívni, mire a fenyegetőző bement egy pékségbe, ahol hátrahagyta a kést és még egy ólmosbotot is.



A feltételezett elkövetőről felvétel készült.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.