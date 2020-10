Kábítószer

27 éves, négygyermekes apát ölt a "bika"

Bükkszentmártonban is megjelent, és már halálos áldozatot is követelt a "bika" nevű életveszélyes dizájnerdrog.



A szomorú hírről Liktor Róbert polgármester számolt be a Facebookon: "Sajnálattal közlöm, hogy településünkön is megjelent a "Bika" elnevezésű dizájnerdrog, amely sajnos egy 27 éves, négygyermekes bükkszentmártoni édesapa életébe került..."



A bejegyzésben egyúttal tájékoztatta a helyi lakosokat, hogy a bélapátfalvai rendőrök munkatársai elfogták a kábítószer terjesztésével alaposan gyanúsítható férfit, akit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett.