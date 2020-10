Bűnügy

Házi készítésű pénzzel fizetett egy magyar pár - képpel

Az élettársak a hamisított pénzzel gyorsétteremben és használati tárgyakért fizettek. Eurót és forintot is "gyártottak".



A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség gazdasági bűncselekmények elleni fellépésre specializálódott részlege letöltendő börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványoz velük szemben vádiratában - közölte a Fővárosi Főügyészség.



A vádirat szerint egy 26 éves nő és egy 28 éves férfi, akik élettársak voltak, 2019-ben pénzt, euró és forint bankjegyeket hamisítottak egy nyomtatóval. A pár 2019 decemberében több esetben gyorsétteremben fizetett a hamis pénzzel, illetve interneten megrendelt telefon, hangfal és táska árát rendezték a bankjegyekkel. A férfi egy X. kerületi benzinkúton is vásárolt a hamis pénzzel, a töltőállomás azonban gyanút fogott és feljelentést tett. A Budapesti X. kerületi nyomozók azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a párt.



A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség Gazdasági Bűnügyek Részlege a két terhelttel szemben folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Az ügyészség a vádlottakkal szemben letöltendő börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, valamint pénzbüntetést indítványoz.



A pár jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.

Police.hu