Nem sokon múlt a tragédia: egy egész család élete veszélyben volt

A lakásban ugyan volt szén-monoxid-jelző készülék, de a hirtelen jött lehülés miatt még nem volt beüzemelve. 2020.09.29 09:57 ma.hu

Elviselhetetlen fejfájásra riadt álmából az a két gyermekes péceli édesanya, aki elsőként férjét ébresztette fel ma hajnalban. Amikor azonban a családfő is hasonló tüneteket produkált, már a 10 év körüli gyermekeket is felkeltették. Hamar kiderült, hogy az ő fejük is fáj, így a család a mentők segítségét kérte.



A mentésirányító tanácsára azonnal szellőztetni kezdtek, amíg a riasztott mentőerők perceken belül helyszínre értek. A lakásban ugyan volt szén-monoxid-jelző készülék, de a hirtelen jött lehülés miatt még nem volt beüzemelve - írja Facebook-oldalán az OMSZ.



A mentősök az egész családot megvizsgálták és kiderült, a készülék már minden bizonnyal órák óta visított volna, hiszen a mérgező széngáz hajnalra az egész lakást átjárta.



A mentők ellátásának köszönhetően a panaszok már a helyszínen jelentősen csökkentek és végül mindenkit stabil állapotban szállíthattak kórházba.