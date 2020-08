Bűnügy

Új, életveszélyes dizájnerdrog jelent meg a magyar kábítószerpiacon

Új, életveszélyes hatóanyagú dizájnerdrog jelent meg a magyar kábítószerpiacon, amely a jelenlegi információk szerint már tizenegy ember haláláért felelős - hangzott el a rendőrség keddi, budapesti sajtótájékoztatóján.



Csákó Ibolya alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság kiemelt főreferense elmondta: egy miskolci, lyukóvölgyi haláleset nyomán azonosították az új pszichoaktív anyagot a szakértői intézetben. A szakértők ezt követően megvizsgálták májusig visszamenőleg a gyanús eseteket és megállapították, hogy tizenegy haláleset köthető a bika nevű anyaghoz.



Mint mondta, az elhunytak többsége drogfogyasztó múlttal rendelkezett, a halált megelőzően fáradékonyak voltak, szívtájéki fájdalomra, légzési nehézségre panaszkodtak, a halál előtt görcsös rohamuk volt, több esetben őrjöngtek. A legfiatalabb elhunyt 23 éves volt, a legidősebb 36 éves, a halálesetek zöme Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt, de volt Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Tolna megyében, valamint a fővárosban is.



Az áldozatok "varázsdohányban" vagy "herbálban" szívták el a dizájnerdrogot.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrök az év eleje óta dolgoznak azon, hogy azonosítsák az úgynevezett számozott utcákban és a Lyukóvölgyben megjelenő dílereket - ismertette -, és elfogták azt a három férfit is, aki a gyanú szerint a "varázsdohányt" eladta a 23 éves lyukóvölgyi áldozatnak.



Csesztregi Tamás, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet igazgatója elmondta, hogy a vegyület a szintetikus kannabinoidok családjába tartozik. Tapasztalatuk szerint általában egy domináns hatóanyag van forgalomban az utcán, amelyet időnként lecserélnek. Ez történt most is, az új anyag neve "4fmdmb-bica", amely kémiai szerkezetében csak kicsit tér el a korábbi domináns hatóanyagtól, de több halálesetért felelős.



Horváth Gergely Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Drog Fókuszpontjának vezetője arról beszélt, hogy a szintetikus kannabinoidokkal dohányt (ez a "varázsdohány") vagy más növényt (ez a "herbál") itatnak át, és cigarettába csavarva elszívják. A szer hatása eltér a marihuánáétól, annál erősebb, és gyakrabban okoz rosszullétet. A fogyasztása fokozottan jellemző a vidéki szegregátumokban, a nagyvárosi slumokban (nyomornegyedekben), a hajléktalanok vagy más hátrányos helyzetű emberek körében. Ezeknek a szereknek a fogyasztása az ismeretlen hatóanyag és változó összetétel miatt különösen kockázatos.



Évente 30-40 haláleset közvetlen oka a kábítószer-fogyasztás. Az európai társszervek, nemzeti drogfókuszpontok jelentése szerint évente 30-40 új vegyület jelenik meg a dizájnerdrogok piacán, idén már 18-at regisztráltak - ismertette.

Csákó Ibolya kérdésre válaszolva elmondta: akár már "egy fröccs áráért" hozzájuthatnak a fogyasztók az új pszichoaktív szerekhez, Horváth Gergely Csaba hozzátette: a szintetikus kannabinoid grammja 1300-1500 forint között van, és ebből öt cigarettát lehet sodorni. A szakértők szerint a koronavírus-járvány, illetve a rendőrségi lefoglalások miatt az utóbbi időben felment a kábítószerek ára. A rendőrségnél évente 8 ezer kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás indul, de a csekély mennyiségű új pszichoaktív szer birtoklása szabálysértés és nem jelent meg ebben a statisztikában - közölte.



Csákó Ibolya közölte azt is, hogy az új hatóanyag, a "4fmdmb-bica" Kínából érkezett. Csesztregi Tamás ezt kiegészítve elmondta, hogy a vegyületek alapmodelljeit a gyógyszerkutatásban fejlesztették ki, és bár a hatásaik, mellékhatásaik miatt lemondtak az esetleges használatukról, ezek lettek a modelljei az új pszichoaktív szerek anyagcsaládjának, amelyeket továbbfejlesztenek az illegális laborokban.