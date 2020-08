Bűntett

Gyújtogató ellen emeltek vádat Zalaegerszegen

Közveszélyokozás és rongálás bűntette miatt emeltek vádat egy 25 éves férfi ellen, aki szemétgyűjtő edényeket, autókat, ablakredőnyt, sőt egy pajtát is felgyújtott Zalaegerszegen, illetve Sárváron - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.



Jánky Judit közölte: a 25 éves, büntetlen előéletű férfi tavaly októberben égésgyorsító anyagok használatával öt helyen gyújtott fel szemetes konténereket Zalaegerszeg utcáin. Egy lakóház földszinti lakásának ablakredőnyét is meggyújtotta, amely több helyen is átégett.



A férfi egy zalaegerszegi vállalkozás telephelyén műanyag zsákokban tárolt, 50 köbméternyi elektronikai eszközt gyújtott fel, és a tűz átterjedt egy autóra is. Máskor egy utcán parkoló furgon műanyag ajtófogantyúit és díszléceit lobbantotta lángra öngyújtójával. Sárváron pedig egy félig nyitott szalmatároló pajtában és istállóban okozott tüzet.



A férfi emellett festékszóró spray-vel összefirkált több zalaegerszegi épületet, társasházak és egy templom falát.



A vádirat szerint az elkövető veszélyeztette emberek életét és testi épségét is. A vádlott elmeorvos-szakértői vizsgálata nem tárt fel olyan egészségügyi problémát, amely korlátozta volna beszámíthatóságát.