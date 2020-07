Bűnügy

Hét évig bujkált külföldön, miután 147 milliót csalt ki különböző cégektől

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkatársai Romániából hozták haza, és Ártándon átadták a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozóinak a feltételezett elkövetőt. 2020.07.28 15:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gyanú szerint még 2012-ben egy - akkor - 27 éves román állampolgár és két ismeretlen társa egy internetes oldalon feltüntetett közbeszerzési eljárások, valamint a kiírt tenderek nyertesei közül választott ki cégeket, amelyek nevéhez megtévesztésig hasonló néven új cégeket alapított Angliában. Ezután a csalók arról tájékoztatták a sértetteket, hogy a velük kapcsolatban álló különböző vállalkozások bankszámlaszámai megváltoztak - ezt e-mailben is elküldték -, ezért kérték, hogy a további pénzátutalásokat már a megváltozott bankszámlaszámra utalják. A bűncselekményekkel okozott kár meghaladta a 147 millió forintot.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói a román férfit elfogták, őrizetbe vették és 7 rendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett, 3 rendbeli különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett kísérlet, valamint 1 rendbeli különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.



A bíróság elrendelte a férfi előzetes letartóztatását, amelyet 2013. május 16-án megszüntetett, és az elkövető házi őrizetét rendelte el. A gyanúsított a házi őrizet szabályait nem tartotta be, a kijelölt tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, ezért 2013. május 31-én európai, majd nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.



Hét év bujkálás után, 2020 júliusában - a körözés alapján - Romániában elfogták a csalót. A NEBEK munkatársai a mostanra 35 éves román férfit 2020. július 23-án délelőtt Magyarországra hozták, és átadták a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozóinak. A rendőrök előterjesztést tettek a férfi letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság 2020. július 25-én elrendelt. Két társát a rendőrök továbbra is keresik.