Állati

Az M4-esen bóklászó cicát mentettek a rendőrök - képek

A Monori Rendőrkapitányság mindenre IS figyel - adta hírül a Pest Megye kékruhásai Facebook-oldal. A tisztek ugyanis egy, az M4-esen bóklászó cicát mentettek. Nemcsak gyorsan lehozták az útról, hanem azonnal gondoskodtak is róla, mert egy arra járó autós örökbe is fogadta tőlük. "A besorozást megúszta" - írták a posztban.