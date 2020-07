Erőszak

Letartóztattak egy gyermekpornográfia bűntettével gyanúsított férfit

A Budai Központi Kerületi Bíróság - nem végleges végzésében - egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit gyermekpornográfia bűntettével és más bűncselekménnyel gyanúsítanak - közölte a Fővárosi Törvényszék szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint a férfi július 9-én éjjel lakásának erkélyén meztelenül önkielégítést végzett, miközben magáról előre beállított, időzített fényképezőgéppel fotókat készített.



A férfi lakásán tartott házkutatás során az informatikai eszközein jelentős mennyiségű, 18 év alatti személyekről készült pornográf kép- és videófelvételt találtak, amelyeket különböző torrentoldalakról töltött le és tett mások számára is hozzáférhetővé.



Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatását - tették hozzá.



Közölték azt is, a lefoglalt tárgyi bizonyítási eszközökből, adathordozókból, azok nagy számából és a letöltött adatmennyiségből megállapítható, hogy a gyanúsított a gyermekpornográfiával kapcsolatos cselekményét huzamosabb ideje végezte.



Tanúvallomás alapján a ház lakói már korábban is látták a férfit meztelenül az erkélyén tartózkodni és önkielégíteni. Emiatt megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el.



A gyanúsított az ülésen előadta, hogy egy fennálló betegségére olyan gyógyszert szed, amely mellékhatásként viselkedésbeli zavarokat - többek között fokozott libidót és hiperszexulítást is - okozhat, ennek igazolására azonban semmilyen dokumentáció nem található a nyomozati iratok között.



A terhelt által hivatkozottak pontos feltárásához igazságügyi orvosszakértői vélemény szükséges, amely jelenleg szintén nem áll rendelkezésre, így annak beszerzése a nyomozás egyik legfontosabb és legsürgősebb további feladata.



A bíróság álláspontja szerint az ilyen típusú bűncselekményeknél - a mai technikai lehetőségek mellett - az enyhébb kényszerintézkedés nem alkalmas a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölésére, ezért a terhelt esetében a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag letartóztatással biztosíthatók - olvasható a közleményben.