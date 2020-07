Bűncselekmény

Kampány indult az unokázós csalások kivédésére Pest megyében

"Bontsa a vonalat!" címmel indított kampányt hétfőn a rendőrség Pest megyében az úgynevezett unokázós csalások kivédésére - közölte Latorovszky Gábor, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese hétfőn Szentendrén.



A rendőrkapitányságon az idősebb korosztály képviselőinek és a sajtónak tartott tájékoztatón Latorovszky Gábor elmondta: a megye 13 rendőrkapitányságán indult el hétfőn egyszerre a "Bontsa a vonalat!" prevenciós kampány. Felidézte, hogy ennél a bűncselekménynél ismeretlenek hívnak fel időseket, és unokájukra vagy más szerettükre hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni tőlük. A most induló program célja, hogy az információk átadásával, figyelemfelhívással megakadályozzák az áldozattá válást.



A főkapitány-helyettes az MTI-nek elmondta, hogy az országban akár több száz ilyen telefonhívás is indulhat naponta. Beszélt a körzeti megbízottak - a számuk kétszáz fölött van a megyében - szerepéről is, akik helyismeretük révén segíthetik elérni az idősebbeket. Hozzátette: a civilek mellett az egyházakat is megkeresik, hogy minél több embert érjenek el.



Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetők általában este, az unokára hivatkozva hívják fel az időseket, és már-már síró hangon kérik a nagymama segítségét. "Az elkövetők felkészültek, határozottak és minden hájjal megkentek." Kiemelte, hatékonyabban tud dolgozni a rendőrség, ha együttműködő partnereket talál. Sok embert tudtak már megszólítani. Az érintett idősebbeket hírlevéllel, plakátokkal, interaktív vetélkedőkkel, kortársképzéssel készítik fel, a résztvevők pedig az ismeretek átadásával, továbbításával segítik a megelőzést. A fiatalabb korosztályokhoz, hozzátartozókhoz is eljutnak - folytatta -, például a Csalóakadémia című rövidfilmmel vagy a közösségi oldalak segítségével.



Az osztályvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy ismeretlenek hívása esetén bontani kell a vonalat, és hívni a 112-es segélyhívó számot. Beszélt arról is, hogy nem a telefonkönyv a csalók egyetlen forrása, a közösségi oldalakról, beszélgetésekből is szereznek információkat.



A "Bontsa a vonalat!" speciális, intenzív bűnmegelőzési program során a rendőrség munkatársai személyesen is megkeresik az időseket, tanácsokkal, tájékoztatással, de például olyan szórólapokkal is, amelyek a telefon mellé állítva emlékeztetik őket a veszélyre. Erre az útjukra Szentendrén Krauth Ferenc megbízott kapitányságvezető indította el munkatársait hétfőn.