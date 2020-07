Erőszak

Felfele állított szögekkel raktak tele egy parkot Budapesten - videó

Felfele állított szögekkel raktak tele egy parkot Budapesten, a XIV. kerületben. Az egyik ott élő férfi azt mondja, biztos, hogy a kutyák miatt tették ki. Egy másik közeli parkban nemrég patkánymérget szórtak el, amibe egy kutya bele is pusztult. Most a gyerekeket is alig merik leengedni a parkba, a szögeket ugyanis odatették, ahová a gyerekek és az idősek szoktak ülni.