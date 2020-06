Veszély

OKF: nagy melegben csökken a kémények huzata, így nő a szén-monoxid-visszaáramlás veszélye

Mivel több háztartásban is egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a melegvizet, a szén-monoxid-mérgezés veszélye egész évben fenyeget. 2020.06.29 15:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nagy melegben csökken a kémények huzathatása, így nő a szén-monoxid visszaáramlásának veszélye - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a nyári melegben csökkenhet a kémény huzata, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a lakótérbe.



A nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli, környezeti hőmérséklet különbségéből adódó nyomáskülönbség befolyásolhatja a kémény huzatát - írták, hozzátéve, minél magasabb a külső hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, ami gyengíti a kémény huzathatását.



Kiemelték: visszaáramláshoz vezethet az is, ha egy gázkészüléket nem tartanak karban, de például a szagelszívó-ventilátorok, páraelszívók és klímaberendezések is megváltoztathatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat.



Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni - emelték ki, hozzátéve, fontos, hogy ezeket az eszközöket szakember telepítse.



Az OKF tudatta azt is: a tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szén-monoxid-mérgezéses eset a fürdőszobában történik. Az ott üzemelő fűtőkészülékek, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a mérgező gáz elsődleges forrásai - tették hozzá.



Vasárnap öt ember került kórházba szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt Budapesten.