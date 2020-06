Baleset

Baleset Kiskunhalas közelében - ezrével szabadultak ki a méhek a felborult pótkocsiról

Felborult egy méheket szállító jármű pótkocsija az 5408-as úton, Kiskunhalas közelében vasárnap reggel - számolt be róla a halasinfo.hu.



A szétszakadt kaptárakból több mint 10 ezer méh szabadult ki, sok el is pusztult. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik megkezdték a műszaki mentést. A méhek ellepték a környéket, ezért a tűzoltók és a rendőrök is méhészeti védőfelszerelésben dolgoztak a helyszínen. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták, majd miután a pótkocsit a kerekeire állították, félpályán megindult a forgalom a Szeged felé vezető úton.

MÉg több kép a halasinfo.hu-n