Bűnügy

Brutális családi biznisz: mindhármukat elfogták a nyomozók

Az emberkereskedelemmel is gyanúsított férfi brutálisan megverte áldozatait. Az egyik nőt hosszabbítókábellel megostorozta, egy kiskorú lánynak pedig több csontját is eltörte, és úgy dolgoztatta; neki végül egy kuncsaft segített megszökni. 2020.05.29 11:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Bűnszervezetek Elleni Osztálya személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, erőszakkal, fenyegetéssel, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást F. Mihály 31 éves és F. Sándor 25 éves abonyi, valamint F. Mihály 50 éves szolnoki lakosok ellen - tájékoztatta a ma.hu-t a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.



A 31 éves férfi 2017 tavaszán szerelmi kapcsolatot színlelt egy lakásotthonban nevelkedő lánynak, aki emiatt hozzá költözött. F. Mihály néhány hét együttélés után megpróbálta rábeszélni barátnőjét, hogy dolgozzon neki prostituáltként, azonban a sértett ebbe nem ment bele. Ezt követően valamilyen kábító hatású szert itatott a lánnyal, akinek így megtörte az akaratát, és egy hónapon keresztül dolgoztatta. A szexuális szolgáltatással szerzett összes pénzt elvette tőle, és abból tartotta el magát. A nőt F. Mihály és testvére -, aki a nő szállításában és esetenként a felügyeletében is részt vett -, F. Sándor is többször fenyegette, alkalmanként meg is verték.



A sértettet Olaszországba is kiutaztatták, ahol szintén szexuális szolgáltatást kellett nyújtania, és e bevételét is teljes egészében elvette tőle a 31 éves férfi. A lány egyszer egy rövid időre megszökött. Ezt követően a férfi egy hosszabbítókábellel testszerte megostorozta, majd egy éjszakára egy székhez kötözte.



Az abonyi férfi 50 éves szolnoki apja is bizonyíthatóan legalább négy alkalommal kényszerítette prostitúcióra a nőt, akit tudtán kívül 2017 nyarán 40 ezer forintért el is adott az egyik ismerősének. A sértett végül 2017 őszén tudott kiszolgáltatott helyzetéből szabadulni.



A 31 éves F. Mihállyal szemben azért is eljárást folytat a KR NNI, mert 2019 májusában egy lakásotthonban nevelkedő kiskorú lánnyal ugyancsak szerelmi kapcsolatot színlelve megismerkedett, aminek hatására összeköltöztek. Néhány hét után mindenféle előzmény nélkül összeverte a sértettet, akit - érzéseit, illetve félelmét kihasználva - elkezdett prostituáltként dolgoztatni. Tőle az összes megkeresett pénzt elvette. A kiskorú lány - akinek életkorával tisztában volt F. Mihály - többször is megpróbálta megtagadni a munkát. Ilyenkor hosszasan és brutálisan bántalmazta őt a férfi, ezzel több csontját is eltörte. A sértettet hamis életkorral és névvel egy szextárskereső oldalra is beregisztrálta, és így közvetítette ki az ügyfeleknek. Az egyik kuncsaft - felismerve a lány kiszolgáltatott helyzetét és valós életkorát - segített neki végül megszökni, valamint kórházba is szállította.

A KR NNI Bűnszervezetek Elleni Osztályának munkatársai, a KR Bevetést Támogató Osztály rendőreivel közösen 2020. május 26-án hajnalra összehangolt akciót szerveztek, amely során mindhárom férfit elfogták. Az otthonaikban tartott kutatás során számos, a bűncselekményekkel összefüggő tárgyi bizonyítási eszközt, mobiltelefont, zálogjegyet foglaltak le a nyomozók, majd az előállított férfiakat gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették őket. A rendőrök kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását.