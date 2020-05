Gyilkosság

Mindent bevallott Szilágyi István özvegye a rendőrségnek

Mint ahogyan arról a ma.hu az elsők között beszámolt, a közelmúltban meggyilkolták Szilágyi Istvánt. Korábban már körvonalazódott a történet egésze, de most Szilágyi István özvegye mondta ki a vallomásakor: a fiuk ölte meg egy kalapáccsal az ország Lópici Gáspárát. Tettére nem tudott magyarázatot mondani, csak azt, hogy "bekattant".



Az idős özvegyasszony a Ripost és a Blikk információi szerint a tragikus napon így "bekattanva" látta a fiát, aki fejét az ágykerethez csapkodta, épp elfogyott a gyógyszere - nem volt pénzük kiváltani a receptre kapott nyugtatót.



A nő azt is elmondta, hogy a fiát nyugtatgató Szilágyi Istvánra támadt rá Péter.



Az özvegy azért tett vallomást, mert "így lesz igazságos Pistával", bár tudta, joga lett volna megtagadni azt, hogy beszéljen.



Szilágyi Istvánt a fia többször is brutálisan bántalmazta, de szülei mindvégig kiálltak mellette, apja könyörgött, hogy ne zárják börtönbe.