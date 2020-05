Baleset

BRFK: kábítószer hatása alatt ugrott ki az ablakon a 17 éves fiú

Kábítószer hatása alatt állt az a 17 éves fiú, aki vasárnapra virradó éjjel kiugrott Budapesten egy I. kerületi lakás ablakából - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) felderítő főosztályának vezetője csütörtökön online sajtótájékoztatón.



Balotai Attila elmondta: a fiú állapota válságos, a dílert, akitől a bulizó fiatalok a kábítószert vásárolták, csütörtök délelőtt elfogta a rendőrség.



Ismertetése szerint szombaton egy balatoni nyaralóban öt kaposvári és egy érdi fiatal elhatározta, hogy Budapestre jönnek bulizni, ehhez az interneten lefoglaltak egy I. kerületi, Fő utcai lakást.



Budapestre utazva a társaság egyik tagja egy ismerősén keresztül kábítószert rendelt, egy másik fiatal este átvette azt a VIII. kerületi Kálvin téren.



A társasághoz a Fő utcai lakásban csatlakozott még egy érdi és három budapesti fiatal. A társaság tagjai alkoholt és kábítószert fogyasztottak - mondta a főosztályvezető.



Az egyik érdi, 17 éves fiatal éjszaka "zavart, agresszív" lett, a lakásban bútorokat tört össze, összefüggéstelenül beszélt, majd betört egy üvegajtót, amellyel önmagát is megsebezte. Társai megpróbálták ellátni a sérülését és mentőt hívtak hozzá.



A fiú viselkedése egyre agresszívabbá és zavartabbá vált. Az egyik nyitott ablakon át megpróbált fellépni az ablakpárkányra, ebben azonban egy lány megakadályozta, ekkor átrohant a másik szobába és az ott nyitva lévő ablakon kiugrott a 2. emeleti lakásból.



A fiút a mentők kórházba vitték, állapota azóta is életveszélyes, válságos.



Balotai Attila kitért arra is: a lakásból öt fiatalt előállítottak, a teszt többüknél igazolta a kábítószer-használatot, vizeletükből thc- és amfetamin-származékot, illetve -hatóanyagot mutattak ki.



Hozzátette: a nyomozás során szerdán sikerült azonosítani a dílert, akitől a fiatalok kábítószert vásároltak. Csütörtök délelőtt VIII. kerületi lakásában elfogták a 25 éves férfit, valamint a lakásban lévő 21 éves barátnőjét, akinél kábítószer volt. A férfi lakásában a házkutatás során többféle kábítószert találtak.



A nő ellen kábítószer-birtoklás, a férfi ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indul eljárás. A dílert őrizetbe vették, pénteken kezdeményezik a letartóztatását.