Rablás

Kiraboltak egy pénzintézeti fiókot Pécsen - képek

Kirabolt egy pénzintézeti fiókot kedd délután egy férfi Pécsen, az eset során sem sérült meg senki - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu honlapon.



A baranyai megyeszékhely keleti külvárosában lévő takarékszövetkezeti fiókba délután három óra után szájmaszkkal az arcán ment be a férfi közölve, hogy fegyver van nála és pénzt követelt. Miután megkapta a pénzt, elmenekült a helyszínről, felkutatása folyamatban van - közölte a rendőrség.



Ugyanezt a bankfiókot tavaly novemberben is kirabolták. A rendőrség akkori közlése szerint a feltételezett tettes egy 60-65 év körüli, vélhetően sántító férfi volt, aki szintén szájmaszkkal az arcán ment be az épületbe és egy papírlapot rakott le az asztalra, amelyen az állt, hogy fegyver van nála és pénzt követel. Az akkori eset során sem sérült meg senki.