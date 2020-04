Bűnügy

Gyerekpornót készített saját unokahúgáról és más gyerekekről egy óvónő és élettársa

A nyomozók az eljárás során bizonyítékokat találtak, hogy a gyanúsított óvónő a munkahelyén is készített pornográf felvételeket több rábízott óvodásról. 2020.04.29 08:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy óvónőt és élettársát azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy abuzálták a nő unokahúgát, a férfi saját gyermekükkel is folytatott szexuális cselekményeket, emellett a nő a rábízott óvodásokról is készített gyermekpornográf felvételeket - olvasható a police.hu honlapra szerdán feltett közleményben.



A közlemény szerint még 2019-ben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya - az Europollal és több külföldi társszervvel együttműködve - megállapította a két gyanúsított személyazonosságát, akik a dark weben különböző pedofil fórumokon terjesztették a szexuális visszaéléseikről készített gyermekpornográf felvételeket.



A cselekmények sértettjeit a rendőrség az illetékes hatóságok bevonásával biztonságba helyezte.



A nyomozók az eljárás során bizonyítékokat találtak, hogy a gyanúsított óvónő a munkahelyén is készített pornográf felvételeket több rábízott óvodásról.



A gyanúsítottak lakóhelyén megtartott kutatás alkalmával a nyomozók informatikai eszközöket foglaltak le, amelyeken különböző vizsgálatokat követően további gyermekpornográf tartalmú kép- és videofelvételeket találtak.



A férfival és a nővel szemben szexuális erőszak és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást befejezték, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészség részére - áll a közleményben.