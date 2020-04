Erőszak

Vádat emeltek a tanárát megkéselő fiú ellen Győrben

Előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség az ellen a 17 éves diák ellen, aki tavaly decemberben tanórán megkéselte osztályfőnökét egy győri szakközépiskolában - tájékoztatta a megyei főügyész kedden az MTI-t.



Takács Péter közleménye szerint a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tanulója december 5-én a második tanórán hármas érdemjegyet kapott korábbi matematika dolgozatára, amely annyira felzaklatta, hogy azt mondta osztálytársainak, le fogja szúrni a tanárnőt.



A fiú kijelentését a társai nem vették komolyan, mert korábban is mondott már hasonlókat, emellett a tíz centiméter pengehosszúságú kését is mutogatta már nekik.



A következő dupla angolóra végén, miközben osztálytársai a tanár engedélyével az ötödik órában írandó fizika dolgozatra készültek, zenét hallgatott és azt mondta, hogy "nem tanul, mert nem lesz óra és dolgozat sem", az óra végén pedig elajándékozta fülhallgatóját, azzal a kijelentéssel, hogy "neki arra már nem lesz szüksége".



Az ötödik, fizikaóra elején a fiú azt mondta a padtársának, hogy "megvan a terv", majd azt színlelve, hogy a füzetében szeretne mutatni valamit a tanárnőnek, kiment hozzá és odaadta a füzetét. Abban a pillanatban osztályfőnöke mögé lépett és bal oldalán, lapockatájékon hátba szúrta.



A tanárnő a földre rogyott, a diák pedig mellé guggolt és a feje fölé emelt késsel még kétszer lesújtott a nő nyaka és mellkasa felé.



A fiút az egyik osztálytársa fékezte meg, aki elvette tőle a kést. Miután a vádlottól megkérdezte, hogy miért csinálta, azt felelte, hogy "majd ebből tanul, elegem van a tanárnőből".



Az 51 éves tanárnő életveszélyes állapotba került, légmell és vérmell alakult ki nála, bal tüdeje összeesett, több végtagja is sérült és nem zárható ki maradandó fogyatékosság kialakulása.



A vádirat szerint a jelenleg bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló fiatalkorú fiú átlagot meghaladó értelmi képességgel rendelkezik.



Bűncselekményéért tizenöt év szabadságvesztés is kiszabható.