Koronavírus

BRFK: idős embereket becsapó és magukat hivatalnoknak álcázó csalók is tevékenykednek a veszélyhelyzetben

Önmagukat hivatalnokoknak, önkormányzati dolgozóknak kiadó elkövetők tévesztenek meg embereket a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején: takarítást ajánlanak vagy azt állítják, hogy felmérik az egyéni védőeszközöket, így próbálnak bejutni lakásokba - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) betörési alosztályának vezetője kedden online sajtótájékoztatón.



Nagy-Kovács Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatok nem a leírt módon látják el a feladataikat.



Kiemelte, hogy változatlanul tevékenykednek idős embereket becsapó csalók is, az ilyen bűncselekmények felderítésére külön nyomozási csoport működik 2018 novembere óta.



Példaként említette, hogy csalók márciusban egy olyan nőt kerestek meg telefonon, akitől már korábban is próbáltak pénzt szerezni. Az idős asszony úgy tett, mintha "bedőlt" volna a hívásnak, de amint megszakították a vonalat, a rendőröket tárcsázta, akik azután tetten érték az elkövetőket a II. kerületben.



A csoportot vizsgálva újabb két embert fogtak el. A csalók március közepén ugyanazzal a történettel próbáltak pénzt szerezni: azt mondták valakinek, hogy egy hozzátartozója balesetet szenvedett, ezért adnia kell egy nagyobb összeget.



A rendőrök olyan esettel is találkoztak, amikor az elkövetők azt állították, hogy egy kábítószeres ügy miatt túszul ejtették a rokont, és váltságdíjat követeltek - közölte Nagy-Kovács Dávid.



Obbágy Gábor, a BRFK III. kerületi rendőrkapitánysága bűnügyi osztályának vezetője egy csoportos rablásról számolt be: három férfi mobiltelefonokat tulajdonított el egy taxisofőrtől múlt szombaton. Az elkövetőket már elfogták, amiben kamerafelvételek segítették a rendőröket.



A három elkövető a Móricz Zsigmond körtérről a Nagyszombat utcába vitette magát. Ott azonban nem fizették ki a fuvart, sőt elvettek három telefont a taxistól, akit meg is ütöttek. A férfiak közül kettő a vételár kiegyenlítése nélkül elvitt két sört egy Bécsi úti boltból. Egyiküket házkutatás során otthonában fogták el, társa önként jelentkezett a rendőrségen. A harmadik elkövetőt szintén elkapták, őt egy kirakat betörése után rongálás miatt is kihallgatták.



A rendőrség kezdeményezte a férfiak letartóztatását. Ellenük nemcsak büntetőeljárás, hanem szabálysértési eljárás is indul, mivel megszegték a kijárási korlátozás szabályait - közölte Obbágy Gábor.