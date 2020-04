Állatvédelem

Kirabolták az állatmentőket, míg ők éppen kutyákat mentettek

Dühítő és egyben szívszorító történetet osztott meg a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület kalandjukról, amely során megmentettek ugyan 13 kutyust, de miközben ők segítettek, egy téglával betörték egyesületi autójuk ablakát, és kiloptak 400 ezer forintot belőle.



Az egyesület rengeteget dolgozik és segít, a város elveszett és kóbor kutyusai rájuk mindig számíthattak, ezért is áll fáradhatatlan csapatuk a város állatbarát lakói szemében tiszteletreméltó pozícióban. Ám a múlt vasárnapi történet szerint nem mindenki tekint rájuk ugyanígy.



Éppen Kaposvár egyik "gyümölcs nevű utcájában" jártak hétvégén, ahol gyakori vendégek, hiszen a környéken sok az elhagyott, nyomorban élő vagy éhező kutyus, az elmúlt hetekben is 7 állatot mentettek ki innen. Mikor általában a környékre mennek, nem csak az állatoknak segítenek, hanem a rászorulók számára is visznek tűzifát, ruhát, tartós élelmiszert, hogy ezzel is segítsék az életüket. Vasárnap egy bejelentés miatt érkeztek az utcába, ahol szerteszét összesen 11, egy hónap körüli kiskutyát szedtek össze a szemétből, bokorból, gazból és a lakók kezéből.



Miután a kölyköket biztonságba helyezték telepükön, újra visszatértek a helyszínre, hiszen a kutyusok anyukái még szabadon kóboroltak, így őket is - immár ketten - megpróbálták befogni.

"Visszamentünk a szemben lévő udvaron hagyott Nimródhoz (így hívják az autójukat - a szerk.), benéztem, hogy rendben vannak-e a kölykök és valami furcsát láttam. Nem igazán tudta az agyam fogni a látványt, újra át kellett futtatni rajta, hogy mit látok. Vastag üvegcserepek az első üléseken. Tulajdonképpen mindenhol. Megkerültem Nimródot. A jobb első ajtó üvegének a helyén ripityára tört szilánkok, a jobb első ülésen egy féltégla, és a két ülés között lévő táskám sehol. Ha valaki még nem volt ilyen helyzetben, az nem tudja, hogy milyen érzés, így ezt nem is taglalom. Miközben sokadik esetben "takarítjuk az ott élők szemetét", az ott élők közül valaki, aki látja, hogy mit és miért csinálunk, bedobja annak az autónak az ablakát téglával, amivel érkezünk, és teljesen célirányosan kitépi a helyéről a táskámat, eközben szanaszét töri az irányjelző kart. Aztán eltűnik, mint aki jól végezte dolgát.



A táskában két pénztárca - az egyesületé és egy magán -, igazolványok, bankkártyák, négy forgalmi, számlák, iratok és közel 400 ezer forintnyi készpénz volt. Miután a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, megvizsgálták a helyszínt és felvették az adatokat a csapat hazaindult az üveg nélküli, üvegszilánkos autóval, ám még az utcában meglátták a táskát - egy kerítésoszlopra felakasztva, természetesen a készpénz nélkül.



A csapat másnap azért még visszament a két visszamaradt kutyusért, akiket sikerült befogniuk, így összesen 13 kutyát mentettek ki aznap a környékről, ahol segítségüket kihasználva mindeközben kirabolták őket.

"Lopni kizárólag magamtól, a saját időmből fogok!"