Koronavírus-járvány

Koronavírus - ORFK: új munkarendet vezetnek be az igazgatásrendészeti szolgálati ágban

Egyedi ügyintézéshez időpontot kell kérni telefonon, az ügyfélfogadás megkezdése előtt pedig nyilatkozni kell arról, hogy az ügyfél az elmúlt 14 napban volt-e fertőzéssel érintett területen, találkozott-e fertőzöttel vagy fertőzöttel érintkezővel. 2020.03.24 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új munkarendben dolgoznak az igazgatásrendészeti szolgálati ágban a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyet visszavonásáig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu honlapon.



A rendőrség honlapján közzétett tájékoztatás szerint a vírus terjedésének korlátozásáért az engedélyügyi eljárások esetén részlegesen felfüggesztették az általános ügyfélfogadást, az ügyintézés elsősorban elektronikusan történik.



Egyedi ügyintézéshez időpontot kell kérni telefonon, az ügyfélfogadás megkezdése előtt pedig nyilatkozni kell arról, hogy az ügyfél az elmúlt 14 napban volt-e fertőzéssel érintett területen, találkozott-e fertőzöttel vagy fertőzöttel érintkezővel. Ha igen, félbe kell szakítani az ügyfélfogadást, és értesíteni kell az illetékes hatóságot - írták.



Tudatták azt is, hogy az elkészült okmányokat, biztonsági okmányokat - a helyszíni azonnali bejegyzésen alapulók kivételével - postai úton küldik ki az engedélyes természetes és jogi személyeknek is.



A Magyarország területén hatályos, március 12-e után lejáró hivatalos okmányok a veszélyhelyzet megszűnése után 15 napig érvényesek, ezért azok meghosszabbítását csak akkor kell kezdeményezni. Ez vonatkozik az engedélyek alapjául szolgáló hivatalos okmányok, például egészségügyi igazolások érvényességére is - közölték.



Az ORFK arra kéri az állampolgárokat, hogy hatósági ügyeiket kizárólag elektronikusan intézzék, ha az elmúlt 14 napban külföldön tartózkodtak, érintkeztek fertőzöttel vagy olyan emberrel, aki az elmúlt két hétben érkezett Magyarországra, valamint ha láz és koronavírus-fertőzés jeleit érzékelte, érzékeli magát. Hozzátették: tünetek nélkül is csak szükség esetén keressék fel a hivatalokat.



Az ügyfélkapuval rendelkezők az eljáráshoz kapcsolódó beadványukat elektronikus űrlap - ÁNYK vagy inNOVA űrlap, e-papír - alkalmazásával, ügyfélkapus azonosítást követően küldjék meg. Cégek esetében - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján - kötelező a cégkapus azonosítást követő elektronikus ügyintézés - olvasható a közleményben.



Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályok a www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes linken érhetők el.