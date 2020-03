Járvány

Koronavírus - Operatív törzs: sokan nem tartják be az intézkedéseket

Sokan nem tartják be a koronavírus terjedése miatt hozott intézkedéseket, sokan próbálnak meg hasznot húzni a helyzetből - közölte a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője pénteken online sajtótájékoztatón.



Lakatos Tibor hozzátette: mostanáig 47 eljárást indítottak: 12 közveszéllyel fenyegetés, 8 család és 7 járványügyi szabályszegés miatt. 22 embert hallgattak ki gyanúsítottként a koronavírussal összefüggésben.



Azt is elmondta, sokan szegik meg a hatósági házi karantén szabályait. 3506 ember van ilyen karanténban, összesen 69 esetben állapítottak meg szabálytalanságot. Ezek mellett az üzletek bezárásával kapcsolatban is több esetben éltek figyelmeztetéssel, feljelentéssel, illetve helyszíni bírsággal.