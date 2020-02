Bűnügy

Letartóztattak egy nigériai férfit Budapesten, a német hatóságok is keresték

A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte egy nigériai férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt év decemberében bántalmazott egy nőt egy budapesti szórakozóhelyen. 2020.02.17 20:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az illegálisan Magyarországon tartózkodó férfit testi sértés miatt a német hatóságok is keresték - közölte a rendőrség hétfőn a honlapján.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint 2019. december 7-én 23.00 óra körül egy V. kerületi szórakozóhelyen a 31 éves férfi udvarolni próbált a nőnek, aki ezt visszautasította, s el is tolta magától. A férfi ekkor ököllel arcon ütötte a nőt, majd elmenekült a helyszínről. A sértett akkor nem tett feljelentést.



Ugyanezen a belvárosi helyen szórakozott a korábban bántalmazott nő múlt szombat éjjel, amikor felismerte támadóját. A nő bejelentésére a rendőrök kiérkezéséig a biztonsági őrök visszatartották a férfit.



Az V. kerületi rendőrkapitányságon megállapították, hogy a feltételezett elkövető, C. C. Awuzieke illegálisan tartózkodik az országban.



A 31 éves nigériai férfi a gyanúsítotti kihallgatásán a bűncselekmény elkövetését nem ismerte el.



Adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy ellene a müncheni ügyészség testi sértés miatt nemzeti elfogatóparancsot adott ki.