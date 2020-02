Állatkínzás

Brutális módon öltek meg egy kutyát Dorogon

Csavarokkal teleszurkált virsli miatt pusztult el egy eb, de az ismeretlen elkövető több kertbe is bedobálta a veszélyes falatokat. A lakók közül többen feljelentést tettek. 2020.02.17 13:44 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyik dorogi utcában szórta tele a kerteket valaki bútorcsavarokkal teleszurkált virslidarabokkal. Egy 8 éves malamut evett belőle, nem sokkal később rosszul lett. Gazdái azt hitték, hogy egy korábbi betegsége újult ki, eszükbe sem jutott, hogy valaki szándékosan bántotta.

A kutya kedvetlen volt, nem nagyon bírt felállni, aztán elkezdett maga alá csinálni, hányt, amiben már vér is volt - mondta az ATV-nek a kutya gazdája. Már hozzá sem lehetett érni, mert látszott rajta, hogy fáj mindene. A kutyát végül el kellett altatni.



Egy másik eb szerencsésebb volt. Bár megműtötték, de élve megúszta a történteket. A röntgenfelvételén jól kivehető a két hegyes csavar. Csak a szerencsén múlt, hogy nem szúrta át a beleit vagy a gyomrát.



A szomszédok olyan virsliket találtak az udvarokban, amelyekben szegek voltak. Az utcában többen feljelentést tettek, kamerafelvételeket is vittek a rendőrségre, de a lakók csak találgatják, hogy ki és miért támadta meg a kutyákat.



A jelenlegi szabályozás szerint állatkínzásért két év börtön adható, ha az elkövető különös szenvedést okoz az állatnak, akkor három évet is kaphat.