Állatvédelem

Farkastámadás Magyarországon - videó

Több éve sejthető, hogy Füzér környékén nem csupán átutazó vendégek a farkasok, hanem közülük néhány véglegesen megtelepedett. A nagyragadozók jelenlétére jó darabig csak közvetett nyomok utaltak, tavaly azonban, a település közelében történt bikaborjú elejtésével „megmutatták” magukat. Ezek után, ahogyan az régóta várható volt már, pár napja megtörtént az első találkozás is ember és farkas között – írja az agroforum.hu.



A farkasok az erdésszel és az őt kísérő golden retriever kutyával találkoztak össze a településtől körülbelül egyórányi járásra. A férfi arra lett figyelmes, hogy a kutyája szagot fogott, elindult egy irányba, és amikor hátrapillantott, és azt vette észre, hogy a kutyáját alig 50 méterre négy, nála nagyobb termetű farkas veszi körül.



Az erdész elmondta, évek óta tudják, hogy farkasok vannak a környéken, nyomaikat is látta már a sárban, hóban, hulladékukkal is találkozott.



A legnagyobb falkatag morgás, vicsorgás nélkül támadásba lendült, két kisebb pedig követte, ezért az erdész elkezdte behívni a kutyát, de előtte meggyőződött arról, biztosított számára menekülő út, ha megindul a kutyát követve a falka is:



"Nem messze tőlem volt egy ágas-bogas fa, amire úgy gondoltam, lesz időm felmászni, ha nem marad más lehetőségem.”



Elővette a telefonját is, és felvette a következő másodpercek történéseit. A falka azonnal üldözőbe vette a kutyát, hárman mögötte voltak, egy pedig jobbról igyekezett elé kerülni. Amikor a kutya megérkezett hozzá, a falka még mindig nem torpant meg, ezért felvett egy ágat, amellyel a kezében kiabálni és hadonászni kezdett, hogy megállítsa, elriassza a ragadozókat.



Ekkor megálltak, majd megfordultak és elmentek. A találkozás 40-50 másodpercig tartott.



"A kutya komolyabb sérülés nélkül megúszta a kalandot. Hazafelé tartva folyamatosan figyeltem, hogy a falka követ-e minket" – mondta az erdész a portálnak, majd hazaérve értesítette a természetvédelmi őrt, illetve a vadászatra jogosult személyt.