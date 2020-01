Bűnügy

Tízéves fiú rabolt ki késsel egy 13 éves lányt Kőbányán

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága rablás bűntett miatt indított eljárást egy tízéves fiú ellen, aki a gyanú szerint 2020. január 26-án 15 óra körül a 28-as villamoson egy késsel megfenyegetett egy 13 éves lányt, akitől pénzt követelt.



A lány a fenyegetés hatására 700 forintot át is adott a fiúnak, aki a következő megállónál leszállt a villamosról és elfutott. A rendőrséget a sértett szülei értesítették. A X. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a személyleírás alapján a villamosmegállótól nem messze megtalálták a fiatal támadót, akit bevittek a rendőrségre és értesítették a fiú szüleit is.



A gyermeknél megtalálták a kést és a pénzt is, aki meghallgatása során elmondta a nyomozóknak, hogy korcsolyázni akart a rabolt pénzből.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett miatt folytat eljárást. A rendőrök értesítették az illetékes gyámhivatalt.​​