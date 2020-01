OMSZ

Elképesztő életmentés: egy erzsébetvárosi üzletben élesztettek újra egy fiatal nőt

Egy 22 éves nő esett össze minden előzetes panasz nélkül hétvégén abban az erzsébetvárosi üzletben, ahol a kétségbeesett bejelentő a mentők telefonos instrukciói alapján azonnal cselekedett.



Megvizsgálta a fiatal beteget és miután nem tapasztalt légzést, újraélesztésbe kezdett.



A mentésirányító azonnal a legközelebbi egységet indította segítségül és a Szív City-n is riasztotta a környéken levő önkénteseket, akik közül hárman gyorsan a helyszínre siettek.



Az egymást váltó önkéntesek közt volt egy mentőápoló is, aki a rövid időn belül kiérkező rohamkocsi emelt szintű ellátását is segítette - írja Facebokk-oldalán az OMSZ.



Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően a fiatal nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.