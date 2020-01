OMSZ

Egy év alatt hatvanhatszor szállítottak kórházba egy nőt a mentők

Szinte minden mentőállomásnak akadnak visszatérő betegei - írja Facebook-oldalán az OMSZ. Vannak, akik súlyos asztmájuk miatt szorulnak többször is gyors segítségre, másokat cukorbetegségük kapcsán ismernek már az életmentők és persze vannak, akik “más okból” találkoznak többször is bajtársainkkal.



Utóbbi kategóriában meglepő, hogy 2019-ben egy XI. kerületi asszony szorult legtöbbször a mentők segítségére.



A nőhöz magatehetetlensége miatt, 2019-ben hatvanhat alkalommal riasztották ugyanarra a helyszínre a sürgősségi ellátás nemzetközi szinten is elismert szakembereit, akik minden alkalommal stabil állapotban szállíthatták kórházba az ittas asszonyt.