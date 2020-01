Tűz

Hatalmas lángokkal égett öt faház Óbudán

Hatalmas lángokkal égett öt egymás melletti épület Budapesten, a Kunigunda útján, a Dinamó utca sarkához közel. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltóság nagy erőkkel vonult a területre. A tüzet azóta már sikerült eloltani, és kiderült, hogy faházak gyulladtak meg - erről a szomszéd mesélt a hvg.hu-nak.



Az épületek felett egy magas feszültségű vezeték húzódott, ez leszakadt, ezért a tűzoltók sokáig nem tudták eloltani a tüzet. Hosszasan próbálták a lángokat körülhatárolni, de az oltáshoz használt víz miatt áramütés fenyegetett. A vezetéket időközben sikerült áramtalanítani.



Sokan arra gyanakodtak, hogy a távfűtőművek kapott lángra, más lapok arról számoltak be, hogy a környéken élők, több kerületben is robbanásokat hallottak, és átmenetileg áram sem volt.



A körülmények tisztázására tűzvizsgálati eljárást indítottak - közölte Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Megjegyezte, hogy a három épületben kilencen laktak, közülük öten tartózkodtak otthon.



A tűzoltók több gázpalackot is kihoztak az épületekből, ezeket lehűtötték - mondta Kolozsi Péter. Hozzátette: most az utómunkálatokat végzik, és ezek elhúzódhatnak. Megerősítette, hogy ipari létesítményre nem terjedtek át a lángok.



A katasztrófavédelem mobil laborral vonult ki a helyszínre, a mérések azt mutatták ki, hogy a lakosság nincsen veszélyben - hangsúlyozta a helyettes szóvivő, aki a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy nem három, hanem öt épületben keletkezett tűz, ezek közül négy lakóingatlan.



Az egyikben felcsaptak a lángok, amelyek több gázpalack felrobbanását okozták. Ettől az épület összedőlt, feltehetőleg a tűz miatt pedig leszakadt egy nagyfeszültségű vezeték, ami jelentősen nehezítette a munkát.



Az összes épület lakhatatlanná vált. A BKV melegedőbuszt küldött a helyszínre, a fedél nélkül maradt lakók itt tudják magukat meghúzni.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon azt írta, hogy az esettel összefüggésben idegenkezűség gyanúja eddig nem merült fel.

Kapcsolódó írások: Egy hatalmas robbanás után már három épület lángol Óbudán