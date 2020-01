2020

Két 14 éves fiatalt közterületről magatehetetlen állapotban vittek be a mentők

Csak Budapesten mintegy hatvanan kerültek a detoxikálóba szilveszter éjjelén - számolt be az M1 aktuális csatorna szerda déli Híradójában.



A Péterfy kórházba csaknem negyven embert vettek fel. Közülük hatan 18 év alattiak voltak. Két 14 éves fiatalt közterületről magatehetetlen állapotban vittek be a mentők.



Papp Csaba, a kórház főorvosa azt mondta: senki sem volt súlyos állapotban, jellemzően infúziós kezelést kaptak.



A budapesti Honvédkórházba 21 beteget vettek fel. Hetzman T. László főorvos azt mondta: közülük hárman súlyosabb drogtünetekkel érkeztek.



Az M1 értesülései szerint egy fővárosi házibuliban egy fiatal férfi drog hatása alatt elesett és beverte a fejét. A mentők életveszélyes állapotban vitték kórházba, életéért jelenleg is küzdenek - hangzott el a Híradóban.