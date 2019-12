Baleset

Petárda szakította le az ujjait - videó

Akár halállal is végződhet, ha nem megfelelően tárolják, rögzítik és ami a legfontosabb használják a Szilveszteri tűzijátékokat. Ha valakinek a kezében felrobban, akár az ember ujját is leszakíthatja. Az év utolsó napján az Országos Mentőszolgálat is több esetkocsival készül már a szilveszterre.