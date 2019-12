Bűnügy

Korábban rendszeresen bántalmazta feleségét a bátaszéki lövöldöző

A rendőrségre 2019. december 15-én 12 óra 23 perckor érkezett bejelentés, hogy Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik, és az egyikük rálőtt a másikra. Az egyenruhások pár percen belül a helyszínre értek, ahol elfogtak egy 35 éves tolnai férfit, aki egy pisztollyal több lövést adott le.



A szekszárdi rendőrök az elsődleges adatgyűjtés során megállapították, hogy a tolnai férfi gyermekeit ment meglátogatni Bátaszékre, ahol az utcán szóváltásba keveredett feleségével, akit meg is rángatott. Az asszony segítségére ismerősének férje sietett, akire az elkövető egy – engedély nélkül magánál tartott – gáz- és riasztófegyverrel többször is rálőtt. A két férfi ezt követően dulakodni kezdett.



A járőrök a 35 éves tolnai férfit elfogását követően a Szekszárdi Rendőrkapitányságra előállították, az engedély nélkül magánál tartott revolvert lefoglalták.



A nyomozók az elkövetőt felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett és súlyos testi sértés bűntett kísérletének elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként.



Az eljárás során beszerzett adatokból kiderült az is, hogy a férfi az elmúlt években számos alkalommal bántalmazta feleségét. A szekszárdi rendőrök 2019. december 18-án a 35 éves tolnai elkövetőt őrizetbe vették, és további bűncselekmények – felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése bűntett, valamint kapcsolati erőszak vétség – elkövetése miatt is gyanúsítottként hallgatták ki.



A szekszárdi egyenruhások a férfi őrizetbe vételét követően előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, akit 2019. december 20-án a Szekszárdi Járásbíróság az ügyészség indítványára letartóztatásba helyezett.