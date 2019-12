Fenyő-gyilkosság

Öngyilkosságot kísérelt meg a börtönben Portik Tamás

Öngyilkosságot kísérelt meg börtöncellájában Portik Tamás, akit a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással vádolnak – tudta meg a Blikk.



A lap azt írja: a több emberöléssel is összefüggésbe hozott férfi kétszer is megpróbált végezni magával. Először az ereit próbálta felvágni, másodszor a varratokat tépte le a kezéről. Az életét a fegyőrök ébersége mentette meg.



Bolyai János, Portik Tamás ügyvédje a lapnak azt mondta: nem tudja cáfolni ezeket az értesüléseket, de ügyfele kérésére többet nem mondhat erről.



Portik az olajszőkítésben élen járó Energol Rt. egyik egykori irányítója volt. A Prisztás-gyilkosság miatt 15 évre ítélték, az Aranykéz utcai robbantás felbujtójaként tizenhárom évet kapott. Egy új eljárásban azzal is megvádolták, hogy Gyárfás Tamás őt bízta meg Fenyő János megölésével, és Portik meg is szervezte a gyilkosságot. Eljárás folyik ellene a Lakatos Csaba elleni 1996-os merénylet miatt is. A fogathajtóra 1996. november 13-án este az ügetőn négy lövést adtak le, és három golyó el is találta. Az ügyészség szerint a gyilkosságra Portik adott megbízást.



Címlapfotó: Portik Tamás vádlottat elvezetik az ellene és társai ellen emberölés bűntette miatt megismételt eljárásban indult büntetőper első tárgyalásáról a Fővárosi Törvényszéken 2019. március 11-én. (MTI/Balogh Zoltán)