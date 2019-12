Balesetveszély

Újabb lebuktató felvételek rejtőzködő rendőrségi autókból - videó

Szemtelen autósokkal és szabálytalankodó sofőrökkel teli az ország. A rendőrök fedélzeti kamerákkal felszerelt autókkal végezték az ellenőrzést, így a szabálytalankodókról felvétel is készült. 2019.12.16 20:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a rendőrség december 23-ig jelöletlen, ám azért mégis meglehetősen felismerhető, szélvédője mögött kék-piros villogóval és fedélzeti kamerával is ellátott autókkal is járőrözik, hogy kiszűrjék a renitens sofőröket. Nem a felvételek alapján teszik a feljelentéseket, hanem azonnal megállítják a közlekedési szabályokat megszegőket.



A police.hu oldal beszámolója szerint a legutóbbi, mindössze 2 napos ellenőrzés során a rendőrök összesen 32 sofőrt bírságoltak meg, a legtöbb – hét – autóst azért, mert átmentek a záróvonalon, de akadt buszsávban haladó, piros lámpán áthajtó és a kötelező haladási irány táblát figyelmen kívül hagyó is. A legnagyobb büntetést az a sofőr kapta, aki az autópályán a leállósávban közlekedett, ő egy százezer forintos bírságot kapott; egy gépkocsivezetőt pedig elő kellett állítani, mert felmerült az egyedi azonosító jellel való visszaélés gyanúja, ez alighanem egy áthelyezett rendszámtáblát jelentett. Az ellenőrzések videóbeszámolója alább látható.

