Szörnyű baleset

'Meghalok, a nyakamnál van a kerék!' - sikította a Kiskunhalason elgázolt kislány

hirdetés

K. Gábor részegen vágódott ki a stoptábla mögül Opeljével, amikor elgázolt egy 13 éves kislányt Kiskunhalason. A sofőr eleinte nem akart segíteni, csak egy épp arra járó rendőr páros és a helybéli közlekedők együttműködésének köszönhető, hogy a gyerek él.



"A Jóisten vitt minket arra” – mondta a Blikknek Biloscsuk Zoltán, a járőrök egyike, akiknek a kislány az életét köszönheti. "A körforgalomból megláttuk a balesetet, ezért odamentünk” – tette hozzá. A rendőrök csak annyit láttak, hogy K. Gábor kiszáll a kocsiból és elfut.



"Társam felismerte ezt a személyt, s azonnal mondta is, hogy nincs vezetői engedélye, és el is van tiltva a vezetéstől, majd felszólította őt, hogy álljon meg. Én az autóhoz futottam és keresni kezdtem a kerékpárost, ekkor hallottam meg a jajveszékelést a kocsi alól. Egy szőke hajú kislány volt beszorulva a régi Opel Omega alá annyira, hogy még a fejét sem tudta elfordítani” – részletezte a lapnak a járőr, aki az autót a kerékdobnál markolva tudta megemelni annyira, hogy a kislányra nehezedő terhet tompítsa. "Kiabáltam a társamnak, hogy azonnal jöjjön, de nem bírtuk megemelni annyira, hogy a gyereket ki tudjuk húzni” – folytatta az életmentő járőr.



"Meghalok, a nyakamnál van a kerék! – ezt sikoltotta a kislány. "Otthon voltam éppen, láttam, ahogyan leemelik az autót a gyermekről” – mondta a Blikknek egy neve elhallgatását kérő helybéli, aki úgy látta, hogy a kislány eszméleténél volt, és mutogatta, hogy fáj neki valami.



A rendőröknek végül egy arra járó buszsofőr és egy biciklis segített. Egyikük az autót emelte az egyenruhásokkal, míg másikuk a lányt húzta ki a kocsi alól.



"Barátommal segítettem leemelni az autót róla, mivel alatta volt, és mondtam, hogy amíg a mentő meg nem érkezik, ne mozgassák, ezután mi elmentünk, de nagyon megviselt a látvány és a baleset” – írta a Facebookon a férfi, akinek az édesanya megköszönte, amit tett.



"Köszönöm a segítségét! Jó döntést hozott, hogy ne mozgassák, hálásan köszönöm!” – írta az asszony.



"Már érdeklődtünk a lány állapotáról, és a napokban azt tervezzük, hogy meglátogatjuk őt a kórházban” – mondta Biloscsuk járőr a Blikknek.



A sofőr letartóztatásáról hétfőn döntenek. Őt közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják a rendőrök. Jogosítványa sem volt, sőt a vezetéstől is el volt tiltva, ráadásul vezetés előtt alkoholt fogyasztott.