Bűnügy

Korábban kalapáccsal támadt alvó feleségére a győri gyerekgyilkos

Megölte két gyerekét, majd önmagával is végzett egy férfi Győrben. A férfi 2016-ban kalapáccsal támadt alvó feleségére Szombathelyen. 2019.12.16 08:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Krizsán Csaba

Mint arról a ma.hu is beszámolt, lakossági bejelentés alapján vizsgáltak át egy győri lakást a járőrök december 15-én 14 óra 50 perckor.



Az egyenruhások az ingatlanban két gyermek holttestét találták meg. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján halálukat édesapjuk okozta, aki a bűncselekményt követően önkezével vetett véget életének. Egy 13 éves lány és egy 10 éves fiú vesztették életüket. Holttestére a rendőrök egy másik helyiségben találtak rá.



A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.



A 112Press információi szerint a győri gyermekgyilkosságot az a H. G. követte el, aki 2016-ban kalapáccsal támadt alvó feleségére Szombathelyen. A lap úgy tudja, a férfi nemrég szabadult, a gyermekek láthatáson voltak győri otthonában.



A férfi három gyermekéből kettőt megölt, majd magával is végzett. A lap információi szerint az életben maradt gyermek az ablakon keresztül beszélt a hozzájuk érkezőkkel és elmondta, hogy "testvérei nem ébrednek fel és az arcukon valami piros van".



H.G 2016 májusában egy kalapáccsal lépett alvó feleségéhez, és többször a fejére ütött vele, úgy, hogy a szerszám nyele is eltört. A bíróság öt év börtönre és öt év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit, de jó magaviselete miatt néhány hónapja szabadult, majd Győrbe költözött.



A lap úgy tudja, nem tiltották el a férfit a gyerekektől, akik most voltak nála először szabadulása óta.