Bűnügy

Fiatalkorú fegyveres rablókat fogtak el Budapesten - videó

Fegyveresen elkövetett rablás miatt fogtak el a rendőrök két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiút a fővárosban. 2019.12.13 12:55 MTI

A rendőrség közleménye szerint december 11-én este a XI. kerületben fogtak el egy 16 éves és egy 14 éves fiút, akik a Minerva utcában követtek egy férfit, majd egy gázriasztó fegyverrel megfenyegették, értékeit követelték és egy lövést is leadtak; a támadásban nem sérült meg senki. A nyomozók a két fiút a helyszínen elfogták, egyiküknél megtalálták a gázriasztó fegyvert is.



A két fiatalt bevitték a rendőrségre, ahol elmondták, hogy korábban is követtek el rablásokat, és volt még három társuk is. A támadásokat mindig más és más csoportban követték el, egyedül az egyik 14 éves fiú az, aki minden rablásban részt vett.



A nyomozók a csapat harmadik tagját - egy 15 éves fiút - zuglói otthonában, a negyedik fiút - egy 16 éves középiskolást -, egy újbudai lakásban fogták el, a csapat ötödik tagját, egy 14 éves fiút az iskolából állították elő.



A nyomozás során kiderült, hogy az öt fiatal pár hónapja ismeri egymást. A fiúk kivétel nélkül rendezett körülmények között élnek, a szüleik dolgoznak, egyikük édesapja például sebész egy fővárosi kórházban. A gimnazisták közül az egyik fiatal egyházi iskola tanulója.



A nyomozás során kiderült, az öt fiú arcát maszkkal eltakarva - november 7. és december 11. között - nyolc alkalommal tizenegy ember sérelmére követett el rablást Újbudán és a Gellért-hegyen. A rablások során több mint 120 ezer forintot, egy mobiltelefont és egy hangfalat vettek el áldozataiktól.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a fiúkat fegyveresen elkövetett rablás bűntette, fegyveresen elkövetett rablás bűntett kísérlete, valamint fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.