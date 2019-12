Közlekedés

Videón az elmúlt hét legpofátlanabb sofőrjei

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban. 2019.12.10 11:15 ma.hu

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály munkatársai olyan autósokat szűrtek ki és büntettek meg, akik vezetés közben telefonáltak, nem kötötték be a biztonsági övüket, nem vették figyelembe a záróvonalat, vagy átmentek a piroson, de a gyorshajtókat is lekapcsolták.



Az akció során összesen 72 sofőr kapott bírságot:

- záróvonal átlépése miatt 12,

- buszsávban közlekedés miatt 11,

- mobiltelefonálás miatt 10,

- gyorshajtás miatt 7 sofőrt bírságoltak meg.



A rendőröknek intézkedniük kellett több sofőrrel szemben, amiért figyelmen kívül hagyták az útburkolati jeleket, például mozgáskorlátozott parkolóhelyen parkoltak jogosulatlanul, nem vették figyelembe a megállni tilos táblát, a kötelező haladási irányt, illetve nem használták a biztonsági övet.



Összesen 12 sofőr kapott helyszíni bírságot amiatt, hogy áthajtott a piros lámpán.



A rendőrök fedélzeti kamerákkal felszerelt autókkal végezték az ellenőrzést, így a szabálytalankodókról felvétel is készült.