Bűnügy

Újabb drogfogás Budapesten - tudták, kit kell ellenőrizni - videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályának nyomozói közel 28 millió forint értékű kábítószert foglaltak le; hat embert elfogtak, a hetedik terjesztőt, egy 28 éves budapesti férfit keresik. 2019.12.01 12:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bűnügyi információ merült fel arra (azaz valaki fülest adott), hogy egy több főből álló társaság kábítószert árul Budapesten. Az információval összefüggésben ellenőrizték Budapest XIV. kerületében egy autó vezetőjét a BRFK Felderítő Főosztály munkatársai november 27-én - írta a police.hu.



A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök egy táskában több mint 11 kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak, ezért elfogták és előállították az autó sofőrjét, egy 49 éves gödi férfit, akit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd több helyen, Budapesten és Pest megyében is kutatást tartottak a nyomozók.



A kutatások során elfogtak, előállítottak és kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki három budapesti, egy érdi és egy gödi férfit. Az öt terjesztő lakásán és autójában összesen több mint 21 kilogramm kábítószergyanús anyagot, ötmillió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.



A lefoglalt kábítószer piaci értéke közel 28 millió forint. A nyomozók 12 autót, egy teherautót, egy motorkerékpárt, egy motorcsónakot és három kerékpárt is lefoglaltak.



A hat terjesztőt a rendőrök őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, közülük két ember letartóztatását elrendelte a bíróság. A társaság hetedik tagja, a 28 éves budapesti férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, őt a nyomozók jelenleg is keresik.