Erőszak

Egy férfit letartóztattak a pécsi gázriasztó fegyveres lövöldözéssel kapcsolatban

Csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének alapos gyanúja miatt rendelte el egy férfi letartóztatását egy hónapra a Pécsi Járásbíróság a pécsi gázriasztó fegyveres lövöldözéssel kapcsolatban - derül ki a Pécsi Törvényszék szerdai, MTI-hez eljuttatott közleményéből.



A rendőrség korábbi közlése szerint vasárnap hajnalban Pécsen egy rendezvényközpontban több lövést is leadott gázriasztó fegyveréből egy 21 éves férfi, társát, egy 24 éves férfi combját pedig késsel szúrták meg azt követően, hogy vitába keveredtek egy ötfős családdal.



A bíróság kedden meghozott döntéséről szóló törvényszéki közleményben azt írták, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint a rendezvényterem előtti folyosón a gyanúsított és egy társa belekötött a velük haragban álló család öt tagjába. A szóváltás után a gyanúsított ököllel, többször arcon ütötte a család egyik tagját, aki ettől a földre került, míg a gyanúsított társa a család irányába tartott gázriasztó fegyverével többször lövést adott le. A család tagjai védekezésképpen a gyanúsított és társa felé különböző üvegeket dobáltak.



A gyanúsított büntetett előéletű, hasonló bűncselekmények elkövetése miatt volt már büntetve, jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban ellene. A bíróság határozatát az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, a végzés így nem végleges.