Bűncselekmény

Hat év börtönre ítélték a befektetési arany ígéretével csaló férfit

hirdetés

Jogerősen hat év börtönbüntetésre, jelentős összegű kártérítésre és vagyonelkobzásra ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a férfit, aki befektetési arany ígéretével csalt ki ügyfeleitől mintegy 170 millió forintot - tájékoztatta a törvényszék sajtószóvivője szerdán az MTI-t.



Sterné Deák Andrea elmondta, a másodfokú bíróság - a Nyíregyházi Járásbíróság által korábban meghozott elsőfokú ítéletet részben megváltoztatva - 172 rendbeli csalás bűntettében találta bűnösnek Sz. A. Á. vádlottat.



A tényállás szerint a vádlott 2011-ben egy arany befektetésekkel foglalkozó céget alapított, majd szállodákban és éttermekben szervezett ügyféltoborzást. A hálózatépítőnek jelentkezőknek belépésként hétszáz eurót kellett kifizetniük, de emellett a cég működési rendszerét tartalmazó kézikönyvért és a beszervezett ügyfelek után járó jutalékért is fizetniük kellett a vádlottnak.



A szóvivő megjegyezte, az üzletkötők többsége saját családtagjait is meggyőzte a befektetés előnyeiről, mivel a férfi azt mondta nekik, hogy a cég jól működik és nagy mennyiségű aranykészlettel rendelkezik. Figyelt arra is, hogy a cég vezető tisztségviselőjeként olyan személyt jegyezzenek be, aki csupán papíron vezeti a céget, a tényleges irányítás folyamatosan az ő kezében maradt.



A vádlott a befizetett pénzösszegek kis részéért vásárolt aranyat és annak is csak egy részét küldte ki a sértetteknek, így 170 sértettet ejtett tévedésbe és mintegy 170 millió forint kárt okozott - ismertette Sterné Deák Andrea.



Hozzátette, a másodfokú bíróság a korábban kiszabott büntetés mértékét, illetve a 18 millió forintos és a 61 ezer eurós kártérítési összeget érdemben nem változtatta meg, a vádlottal szembeni vagyonelkobzás összegét azonban a korábbi 18 millióról 23 millió forintra emelte. A törvényszék további tizenegy magánszemély és egy cég kártérítési igényét is megalapozottnak találta, részükre további több mint 106 millió forint kártérítést állapított meg.