Tragédia

'Sosem fog már megnyugtatni a hangjával' - megszólalt a Szlovéniában elhunyt magyar kamionos családja

A magyar sofőrnek esélye sem volt, a kamion az autópálya korlátját áttörve másodpercek alatt a 20 méteres mélységbe zuhant. 2019.11.15 10:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ljubljana közelében hajtott bele a magyar rendszámú tartályautóba egy szlovén rendszámú Opel. A magyar sofőrnek esélye sem volt, a kamion az autópálya korlátját áttörve másodpercek alatt a 20 méteres mélységbe zuhant.



A tragédia szerdán történt, a kamiont vezető 53 éves magyar férfi a helyszínen meghalt. A balesetet az a 41-es szlovén férfi okozta, aki elvesztette uralmát Opelje felett és a tartályautó oldalának ütközött. A Corsa sofőrje megúszta a balesetet.



A kamionos özvegye, egyetemista lánya, és születése óta sérült gimnazista fia képtelen feldolgozni a történteket - írja a Blikk a Bors információi alapján.



A kamionos feleségével és két gyermekével együtt élt, egy Borsod megyei pár száz fős településen. A családapa már 20 éve a kamionos szakmában dolgozott, emiatt általában másfél hetente tudott csak hazajárni.



"Utoljára kedden beszéltünk. Másnap pedig már a főnöke hívott a szörnyű hírrel. Először fel sem fogtam, de még most sem akarom elhinni. Csak arra tudok gondolni hogy pénteken nyílik az ajtó és ő van a másik oldalán” – mesélte Valéria, az elhunyt kamionos felesége.



Az asszony érthetően, állandóan aggódott férje miatt, akivel mindig abban maradtak, hogy majd a férfi jelentkezik. A telefonhívás viszont ebben az esetben elmaradt. "Sosem fog már megnyugtatni a hangjával” - fakadt sírva az asszony.



Valéria azt mondta, hogy szerinte sosem lesz képes végignézni a férje utolsó másodperceiről készült felvételt.



"Mondtam is neki a napokban, hogy mennyire várom, de most már hiába. Sohasem láthatom többé. Az elmondások szerint még az utolsó erejével is próbálta menteni a kocsit, egy igazi hős volt a fiam” – mesélte a lapnak György édesanyja, aki a szomszéd településen él.



A szlovén rendőrség vizsgálatai alapján az Opel a kamion kormányozható kerekét találta el nagy erővel, emiatt a kamionosnak esélye sem volt korrigálni. A 41 éves vétkes sofőr akár 8 év börtönbüntetésre is számíthat.