Bűnügy

Az utóbbi 20 év legnagyobb magyar-szlovén heroinszállítmányára csaptak le a rendőrök

Több mint 17 milliárd forintot érő heroinszállítmányt foglaltak le a napokban Budapesten és a szlovéniai Koperben bűnügyi együttműködés keretében, ilyen nagy fogásra a két országban évtizedek óta nem volt példa - jelentették be a két ország hatóságai közös sajtótájékoztatón szerdán, Nagykanizsán.



Boross Zoltán, a Nemzeti Nyomozó Iroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának vezetője közölte: a szlovén hatóságok bukkantak rá Koperben egy konténerben arra a 730 kilogrammnyi tiszta heroinra, amelynek címzettje egy budapesti cég volt.



A feketepiacon mintegy 17,5 milliárd forint értékű szállítmány egytizedét a két ország hatóságai ellenőrzött körülmények között engedték tovább Budapestre, ahol elfogták és letartóztatták a szállítmányt fogadó 47 éves K. Richárdot.



A rendőrök az év első felében szereztek információt arról, hogy a budapesti férfi jelentős mennyiségű kábítószert akar Magyarországra becsempészni. Ezt erősítette meg október 30-án a szlovén vámhatóság, majd rendőrség vizsgálata, amelyek alapján egy Iránból Magyarországra tartó konténer vámellenőrzése során rábukkantak a 730 kilogrammnyi heroinra. Címzettje a K. Richárdhoz köthető budapesti cég volt.



A szlovén és a magyar rendőrség és főügyészség, továbbá az Europol és az Eurojust együttműködésével végrehajtott akció során Szlovéniában lefoglaltak 661 kilogramm, buborékfólia-tekercsekbe rejtett heroint. A fennmaradó 69 kilogrammot a rendőrök fedett akcióban engedték tovább Koperből a tornyiszentmiklósi határon át Budapestre.



Boross Zoltán elmondta, hogy a heroin november 5-én érkezett meg egy budapesti telephelyre, ahol a gyanúsított egy általa bérelt raktárban elrejtette. A férfit a Terrorelhárítási Központ munkatársai a Készenléti Rendőrség támogatásával fogták el, a lakásán csekély mennyiségű kábítószergyanús tablettát, 7 millió forintot és csaknem 70 ezer eurót foglaltak le.



Szakértői vizsgálat szerint a Budapestre került, rendkívüli tisztaságú heroin feketepiaci értéke - a higításától függően 1,6 és 4,1 milliárd forint közötti értéket képvisel, de a nyomozás szerint a teljes 730 kilogrammnyi drog célállomása is Magyarország lett volna.



A férfit a bíróság november 8-án letartóztatásba helyezte.



Boross Zoltán az MTI kérdésére azt is elmondta: K. Richárd korábban nem volt büntetve.



Csesztregi Tamás, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézetének igazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy rendkívüli tisztaságú heroinról van szó, ami nem tartalmaz más "felütőanyagot". A mintegy 65 százalék heroin mellett csupán a gyártása során keletkező szokásos melléktermékek találhatók a csaknem 70 kilogrammnyi mennyiségben.



Jelezte, hogy ilyen mennyiségű és ilyen tisztaságú heroint utoljára a 2000-es évek elején foglaltak le Magyarországon.

A szakértő az MTI érdeklődésére hozzátette: ha a szállítmány utcai forgalomba kerül a higítás után, meghaladta volna a magyarországi egész éves feketepiaci heroinfogyasztás teljes mennyiségét.



Nedjan Jerman, a szlovén Vám- és Pénzügyőrség koperi irodájának igazgatóhelyettese kifejtette: papíron az Egyesült Arab Emirátusokból egyiptomi átrakodás után került a konténer a koperi kikötőbe október 29-én, de kiderítették, hogy valójában Iránból indították útnak a rakományt. A gyanús körülmények miatt először röntgennel átvilágították, majd miután a felvételek alapján szokatlanak minősítették a tartalmát, illetve kutyás kereséssel is kábítószert gyanítottak a raktérben, felnyitották a konténert.



Az összesen 437 fóliatekercsből 42-nek a súlya eltérő volt, ezek felnyitásakor került elő 1421 csomagban együttesen mintegy 730 kilogramm súlyú heroin.



Szlovénia 1991-es fennállása óta ez volt a legnagyobb heroinfogás az országban, tavaly például 300 kilogrammot találtak egy szintén Iránból érkezett konténerben - fűzte hozzá a szlovén vámszakember.



Dean Juric, a Koperi Rendőrigazgatóság bűnügyi főosztályának vezetője arról beszélt, a magyar hatóságokkal egyeztetve állapodtak meg arról, hogy a szállítmány egy részét ellenőrzött körülmények között tovább engedik Budapestre, hogy elfoghassák a címzettjét.



A kikötőben egy magyar kamionsofőr jelent meg november 4-én, ő vette át gyanútlanul a szállítmányt, s azt a szlovén rendőrök megfigyelésével végigvitte az országon. November 5-én lépte át a magyar határt, ahol már a magyar rendőrök vették át a követését, egészen a célállomásig.