Bántalmazás

Brutálisan összevertek egy nőt Bujákon

Egy nyugalmazott katonai alezredes brutálisan összevert egy nőt a hétvégén egy bujáki katonai létesítményben – tudta meg a 168 Óra. A bántalmazásról az áldozat Facebook-bejegyzésben számolt be, azt írja, támadója eltörte az orrát, „szétzúzta” a fejét és a testét, kitépte a haját és majdnem megfojtotta.



A nő arról is ír bejegyzésében, hogy „hiába kértem távoltartási végzést és személyi védelmet a jogszabályok nem teszik lehetővé. Hiába próbáltam jelezni a szakvonal felé (akik fegyveres szervek alkalmazottaira dolgoznak), nem tesznek semmit”.



Írásából az is kiderül, nem ez az első eset, amikor a férfi durván bántalmazza: "2019. augusztus 09.-én hajnalban lakásomon felkeresett és annyira megvert, hogy szintén nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedtem el tőle. Szétszakította a bal fülemet beszakítva a dobhártyámat is, nem jelentettem fel. Tudjátok miért nem? Mert rangjára hivatkozva azt ismételgette, hogy amennyiben megteszem én fogok pórul járni. Nyugalmat szerettem volna már végre, megszabadulva tőle. Most a kórház jelentette fel és most, hogy november 10-én újra születtem erős szervezetem által, fel fogok épülni és kiállok végre magam mellett, hogy ne legyen esélye Istvánnak meggyilkolni engem."



A Nógrád megyei rendőr-főkapitányság a 168 Órának azt írta, hogy az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, melynek részleteiről az eljárás érdekében nem adhatnak bővebb tájékoztatást.



A bántalmazott nő a 168 Órának azt mondta, az első bántalmazásnak a gyerekei is szemtanúi voltak, a férfi ekkor részeg volt. A másodiknál hívták a rendőrséget, de ő végül nem tett feljelentést. A múlt heti eset után kihallgatták a feltételezett tettest, aki azonban szabadlábon távozhatott. A Pásztói Rendőrkapitányság nyomozója a nőnek azt mondta, szóljon, ha legközelebb is előfordul ilyesmi. A férfinek állítólag fegyvermérnöki diplomája és fegyvere is van.