Két nő megvert és kirabolt egy idős férfit Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2019. november 8-án 20 órakor érkezett bejelentés arról, hogy a VII. kerületi Péterfy Sándor utca egyik lakásában két nő megvert egy idős férfit.



A nyomozók számára hamar világossá vált, hogy nem egy alkalmi rablással állnak szemben. Az idős sértett elmondta nekik, hogy két hónappal korábban a Keleti pályaudvar környékén szólította meg őt két nő, akikkel beszélgetni kezdett és meghívta őket a lakására. Kávéval, itallal kínálta őket, beszélgettek és ezután vendégei távoztak.



Nem hallott felőlük egészen november 6-ig, amikor ismét megjelentek a lakásánál és arra hivatkozva, hogy megbeszélték a találkozót, bekéredzkedtek hozzá. Mivel furcsának találta a viselkedésüket, elküldte őket, de a telefonszámát megadta nekik.



Két nappal később ismeretlen számról hívták. Alkalmi ismerőseinek idősebb tagja kereste és meggyőzte őt, hogy este meglátogatja és 18 óra körül meg is érkezett hozzá. Beszélgetni, inni kezdtek, de ezután a barátságos hangnem hirtelen megváltozott. A nő beengedte a lakásba társát, majd kutatni kezdtek a férfi holmijai között és a pénzét követelték. A két nő többször megütötte, majd el is lökte a 83 éves férfit, aki a fejét ütötte be. A támadók végül az idős ember mobiltelefonjával elmenekültek a helyszínről.



A nyomozóknak néhány óra alatt sikerült azonosítani a rablás elkövetésével gyanúsítható 37 éves R. Magdolnát és a 19 éves szintén budapesti B. Rékát, akiket a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai egy X. kerületi lakásban fogtak el.



A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki őket és – őrizetbe vételük mellett – előterjesztést tesznek letartóztatásukra.