Baleset-tűz

Tűz volt egy balatoni szállodában - 120 embert mentettek ki

Tűz ütött ki csütörtök este egy szállodaépület alagsori szaunájában Siófokon, a Beszédes József sétányon. A tűzoltók jelentős erőkkel érkeztek a helyszínre. 2019.11.01 08:35 ma.hu

Megfékezték a tűzoltók a siófoki Beszédes József sétányon álló szállodaépület alagsori szaunájának lángjait - közölte a katasztrófavédelemre hivatkozva az Inforádió.



A siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, Pétfürdőről, Székesfehérvárról, Veszprémből, Balatonfűzfőről érkezett további tűzoltói segítség. Az egységek három vízsugárral oltották a füsttel telítődött szauna lángjait, és átvizsgálták az alagsori szint helyiségeit.



Megkezdték az épületben tartózkodók kimenekítését, az erkélyen rekedteket emelővel mentették le, illetve a lecsökkent füst miatt a lépcsőház is alkalmassá vált a mentési feladatokra.



A tűzoltók a felvonókat is ellenőrizték, majd az épület valamennyi szintjét átvizsgálták.



Az alagsorban sem, és az emeleti szinteken sem találtak senkit, mindeközben folyamatosan szellőztették az épületet.



A kimenekített százhúsz ember számára fedett melegedőhelyiséget biztosítottak.



Az egységek éjjel is folytatták a munkálatokat a helyszínen, ahová a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett.