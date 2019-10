Baleset

'Ne üljetek a szekérre, a halálba visz titeket!' - drámai részletek a végzetes romantikus lovas kocsizásról

Hárman meghaltak, köztük egy tizenéves testvérpár, amikor kivilágítatlan lovaskocsijukba hátulról belerohant egy kisteherautó Segesdnél csütörtök este. A kocsin - ami darabjaira szakadt - öten ültek. A harmadik halott a testvérpár egyik fiatal rokona. A 21 éves férfi péntek délelőtt a kórházban halt meg. Még egy fiatalember és egy 60 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

Valószínűleg kivilágítatlan volt a lovas kocsi, ez okozta a tragédiát. Az ütközés ereje a becsapódástól 18 méterrel lökte előre a lovat, míg a darabokra robbant szekér száz méterre repült - írta a Blikk. A lovas kocsin ülő terhes nő a helyszínen meghalt.



"A kisfiam utolsó mondata hozzám az volt, hogy szia, anya, késő este jövök. Nem jött... Most én megyek hozzá a kórházba, az orvosok szerint nagyon sokáig tart, mire felépül" - sírta el magát a súlyos sérült fiatal édesanyja. "Szegénykém, súlyos koponyasérülést szenvedett, több bordája, a medencéje, a combcsontja, a sípcsontja is eltört. Mégis hálát adok az istennek, hogy vigyázott rá. A kislányt két nappal a halála előtt mutatta be a kisfiam. Friss szerelem volt az övék, a neten ismerkedtek össze. Amikor megmondtam, hogy a barátnője meghalt, telefont kért, hogy megnézze a közösségi oldalán, valóban meghalt-e. Aztán ki akarta tépni a karjából az infúziót, hogy elmenjen hozzá" - zokogta az asszony.



A két tini igazából hányatott sorsú kislány volt. Megszöktek az intézetből, én pedig befogadtam őket, mégse az utcán aludjanak" - mondta a Blikknek Tálas László, akinek az otthonából indult a két kamasz lány az utolsó útjára.



"Megkapták a kisebb szobát, azt tervezték, itt töltik a karácsonyt. A nagyobbik lány úgy tervezte, hogy itt neveli majd fel a kisbabáját. Kérte, legyek a gyámja. Igent mondtam, én 18 éve elváltam, örültem, hogy újra lesz családom, kis unokám" - mondta a férfi.



Szörnyű, hogy elveszítettem ezt a két kislányt. Hányatott sorsuk volt, csak egy otthonra vágytak, ahol jó szóval, szeretettel fogadták őket. Kora este volt, amikor a lovas kocsi megérkezett. Többször figyelmeztettem a lányokat: "Ne üljetek a szekérre, a halálba visz titeket!" Megéreztem, hogy tragédia lesz ebből - idézte fel a megtört férfi.



Az elhunyt lányok nővére, Evelin a szomszédos Ötvöskónyiban lakik a barátjával. "Nem jártunk iskolába, ezért január elején mindhármónkat Toponárra vittek intézetbe, de többször is megszöktünk onnan. Pár napja találkoztam a húgaimmal, akkor fotókat készítettek rólam és anyuról. Olyan volt, mintha búcsúznának tőlünk.

"Nagyon szerették Laci bácsit, de se neki, se a szüleimnek nincs pénzük a temetésre. A kaposvári gyámhatóság vállalta a költségeket, így itt, Ötvöskónyiban helyezik őket örök nyugalomra” – sóhajtott a fiatal nő.



A lap megtalálta a furgon vezetőjét, akinek az életét csak az mentette meg, hogy be volt kötve a biztonsági öve. „Nyugtatókon élek, mert nagyon megviselt, ami történt – mondta lapunknak a sofőr. – Nem vettem észre azt a lovas kocsit, mert nem volt kivilágítva. Sajnos, még nem vagyok olyan állapotban, hogy a részletekről beszéljek.