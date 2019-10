Gyermekpornográfia

Megszerezte, majd mutogatta osztálytársa meztelen képeit egy diáklány

Jogerősen egy év próbaidőre ítélte a Nyíregyházi Járásbíróság pénteken azt a fiatalkorú lányt, aki osztálytársa meztelen képeit továbbküldözgette, írja az MTI.



A fotókon szereplő, Szabolcs megyei nyolcadikos lány 2018. januárjában az interneten ismerkedett meg egy román férfival, akinek később meztelen képeket és videót is küldött magáról. Miután márciusban megszakadt a kapcsolata a román férfival, a képeken szereplő lány elmesélte a történetet az osztálytársainak.



Az egyikük ezután felvette a kapcsolatot a román férfival, elkérte tőle az osztálytársáról készült felvételeket, majd továbbküldte és mutogatta is ezeket másoknak.



A bíróság az egy év próbaidő mellett pártfogó felügyeletet is elrendelt, és arra kötelezte a meztelen képeket terjesztő lányt, hogy meghatározott időközönként jelenjen meg a pártfogó előtt, és tartsa vele a kapcsolatot.



A Nyíregyházi Törvényszék szóvivője az MTI-nek azt mondta, az ismeretlen férfi ellen külön eljárás van folyamatban.